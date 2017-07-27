Новости дня

Ромир: 65% россиян целенаправленно отказываются от кредитов

УрБК, Москва, 27.07.2017. В 2017 году доля россиян, которые не брали и не выплачивали кредиты за последний год, составила 65%, это на 5% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



При этом продолжает сокращаться число жителей России, которые выплачивают сразу несколько кредитов. Так, в текущем году их доля составила 3% от числа опрошенных, в то время как в 2016 году таких насчитывалось 6%. Для сравнения, в кризис сразу несколько кредитов погашали 17% россиян в 2012 и 19% в 2010 году.



Более половины (54%) респондентов считают кредит «долговой ямой», из которой трудно выбраться. Однако 31% россиян рассматривают его как необходимость для совершения крупных покупок. И лишь 9% респондентов воспринимают банковский займ как нормальный способ повышения качества жизни.



Отмечается, что потребительские кредиты выплачивают 22% опрошенных вместо 25% в 2016 году. Также вдвое сократилось число выплачивающих автокредит — с 8% до 4%. Снижается и доля ипотечных ссуд, их взяли всего 3% россиян.



Если говорить о возрастной структуре заемщиков, то о планах на кредиты чаще всего заявляют респонденты в возрасте до 35 лет, а также жители городов-миллионников с высоким доходом.



Для 72% россиян наиболее важным критерием выбора кредитной программы ожидаемо выступает процентная ставка. Сроком кредита обеспокоены 42% респондентов, также с 15% до 23% выросла доля тех, для кого важна возможность досрочного погашения банковского займа.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: