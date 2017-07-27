Кризис
Малый и средний бизнес в России за шесть лет потерял 3,2 млн рабочих мест
27 июль 2017 (15:15)
За 2010-2016 год в России количество занятого населения в субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП) сократилось на 3,2 млн рабочих мест или на 16,9%, следует из отчета Счетной палаты РФ.
При этом за указанный период количество субъектов МСП увеличилось на 1,2 млн единиц или на 27,6%.
По данным ведомства, также в последние годы наблюдается рост неформальной занятости граждан.
Отмечается, что за 2015-2016 год на поддержку малого и среднего бизнеса из федерального бюджета выделили порядка 152,8 млрд руб. Причем кассовые расходы на предоставление субсидий регионам в 2016 году составили 10,7 млрд руб.
Однако финансовую помощь фактически оказали лишь небольшому количеству субъектов МСП — в 2015 году поддержку получили 4% от общего объема хозяйствующих субъектов, а в 2016 году — всего 1%.
Кроме того, в отдельных регионах установлены факты дробления бизнеса на более мелкий, предоставления финансовой поддержки ежегодно одним и тем же субъектам МСП. Не исключается наличие и коррупционной составляющей.
При этом за указанный период количество субъектов МСП увеличилось на 1,2 млн единиц или на 27,6%.
По данным ведомства, также в последние годы наблюдается рост неформальной занятости граждан.
Отмечается, что за 2015-2016 год на поддержку малого и среднего бизнеса из федерального бюджета выделили порядка 152,8 млрд руб. Причем кассовые расходы на предоставление субсидий регионам в 2016 году составили 10,7 млрд руб.
Однако финансовую помощь фактически оказали лишь небольшому количеству субъектов МСП — в 2015 году поддержку получили 4% от общего объема хозяйствующих субъектов, а в 2016 году — всего 1%.
Кроме того, в отдельных регионах установлены факты дробления бизнеса на более мелкий, предоставления финансовой поддержки ежегодно одним и тем же субъектам МСП. Не исключается наличие и коррупционной составляющей.
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