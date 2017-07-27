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НБКИ: Во II квартале в Свердловской области на 5,3% вырос объем займов в МФО

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Во II квартале 2017 года общий объем действующих займов в микрофинансовых организациях достиг 4,219 млрд руб., что на 5,3% больше показателя I квартала 2017 года (4,005 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего по России по состоянию на 1 июля 2017 года суммарный объем предоставленных МФИ (МФО, КПК) займов населению составил 142,3 млрд руб., увеличившись за II квартал 2017 года на 9,9%.



«После двух лет динамичного роста на уровне 15-18% в квартал, в 2017 году темпы увеличения портфеля микрофинансовых займов стабилизировались на уровне, не превышающем 10%. Замедление роста, в числе прочего, свидетельствует о том, что многие заемщики МФО после перерыва в несколько лет стали «возвращаться» в банки, которые активизировались на рынке розничного кредитования. Вместе с тем, микрофинансовые займы по-прежнему востребованы гражданами, и этот все еще относительно «молодой» сегмент розничного кредитования продолжает динамично развиваться», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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