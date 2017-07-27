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В Асбесте прокуратура добилась погашения долга по зарплате перед работниками кирпичного завода

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. В Асбесте полностью выплачена задолженность по заработной плате перед работниками кирпичного завода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Так, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что у ООО «Заречный», занимающегося выпуском кирпичей и черепицы, образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 87 работниками в размере свыше 2,6 млн руб.



В апреле 2017 года Арбитражным судом Свердловской области предприятие было признано банкротом.



В ходе предыдущей проверки прокуратура в отношении предприятия и его директора возбудила административное дело по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», по результатам рассмотрения которого предприятие оштрафовано на 50 тыс. руб., его директор — на 3 тыс. руб.



Также прокуратура направила мировому судье Асбестовского судебного района заявления о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по зарплате, которые были удовлетворены.



12 сентября 2016 года надзорное ведомство добилось, чтобы предприятие в полном объеме погасило задолженность по заработной плате перед 183 работниками за период с мая по июль 2016 года на сумму свыше 8,1 млн руб.



Стоит отметить, что по материалам прокуратуры следственные органы в декабре 2016 года возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». А в июле 2017 года в отношении руководителя предприятия было возбуждено административное дело по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ «Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего».



26 июля 2017 года, на расчетные счета 87 работников перечислена заработная плата на сумму свыше 2,6 млн руб.

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