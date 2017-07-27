Новости дня
ЦБ: В I квартале 2017 года темпы прироста страховых взносов замедлились до 5,2%
27 июль 2017 (14:01)
УрБК, Москва, 27.07.2017. Годовой темп прироста страховых взносов замедлился в I квартале 2017 года до 5,2% за счет негативной динамики в обязательных видах страхования. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Общий объем собранных страховых премий достиг 316,3 млрд руб., или 1,4% ВВП. При этом доля страхования жизни увеличилась на треть — до 0,3% ВВП.
Значительный рост премий по страхованию жизни (+44,4%) происходит на фоне сокращения количества заключенных договоров. Это объясняется изменением структуры сегмента — ростом доли инвестиционных продуктов, средняя страховая премия по которым (364,6 тыс. руб.) выше, чем по страхованию жизни заемщика.
Общая сумма страховых выплат, произведенных страховщиками за I квартал, выросла на 5,2%, до 123,5 млрд руб. Наибольшее увеличение выплат (+46,4%) произошло в ОСАГО, где средняя выплата выросла на 12% и составила 70,3 тыс. руб. Повышение убыточности в сегменте ОСАГО сказалось на увеличении комбинированного коэффициента убыточности в целом по рынку (на 1,9 п.п. за год, до 95%).
Совокупный объем активов российских страховщиков вырос за I квартал на 24,2%, до 2,1 трлн руб. На фоне замедления темпов роста взносов и увеличения убыточности чистая прибыль страховщиков сократилась на 61,6% (18,3 млрд руб.), рентабельность капитала снизилась до 15,7%.
Общий объем собранных страховых премий достиг 316,3 млрд руб., или 1,4% ВВП. При этом доля страхования жизни увеличилась на треть — до 0,3% ВВП.
Значительный рост премий по страхованию жизни (+44,4%) происходит на фоне сокращения количества заключенных договоров. Это объясняется изменением структуры сегмента — ростом доли инвестиционных продуктов, средняя страховая премия по которым (364,6 тыс. руб.) выше, чем по страхованию жизни заемщика.
Общая сумма страховых выплат, произведенных страховщиками за I квартал, выросла на 5,2%, до 123,5 млрд руб. Наибольшее увеличение выплат (+46,4%) произошло в ОСАГО, где средняя выплата выросла на 12% и составила 70,3 тыс. руб. Повышение убыточности в сегменте ОСАГО сказалось на увеличении комбинированного коэффициента убыточности в целом по рынку (на 1,9 п.п. за год, до 95%).
Совокупный объем активов российских страховщиков вырос за I квартал на 24,2%, до 2,1 трлн руб. На фоне замедления темпов роста взносов и увеличения убыточности чистая прибыль страховщиков сократилась на 61,6% (18,3 млрд руб.), рентабельность капитала снизилась до 15,7%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЦБ: За 2016 год число страховщиков в России сократилось на 23,8%
- ЦБ: Выплаты по ОСАГО в 2016 году выросли на 40%
- «Эксперт РА»: В 2014 году из-за замедления роста потребкредитования темпы прироста взносов по страхованию жизни сократятся до 52-58%
- «Эксперт РА»: в 2012 году темпы прироста взносов по страхованию жизни составят 60–65%
- Страховые компании в России в первом полугодии увеличили сбор страховых взносов на 24%
Loading...