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ЦБ: В I квартале 2017 года темпы прироста страховых взносов замедлились до 5,2%

УрБК, Москва, 27.07.2017. Годовой темп прироста страховых взносов замедлился в I квартале 2017 года до 5,2% за счет негативной динамики в обязательных видах страхования. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



Общий объем собранных страховых премий достиг 316,3 млрд руб., или 1,4% ВВП. При этом доля страхования жизни увеличилась на треть — до 0,3% ВВП.



Значительный рост премий по страхованию жизни (+44,4%) происходит на фоне сокращения количества заключенных договоров. Это объясняется изменением структуры сегмента — ростом доли инвестиционных продуктов, средняя страховая премия по которым (364,6 тыс. руб.) выше, чем по страхованию жизни заемщика.



Общая сумма страховых выплат, произведенных страховщиками за I квартал, выросла на 5,2%, до 123,5 млрд руб. Наибольшее увеличение выплат (+46,4%) произошло в ОСАГО, где средняя выплата выросла на 12% и составила 70,3 тыс. руб. Повышение убыточности в сегменте ОСАГО сказалось на увеличении комбинированного коэффициента убыточности в целом по рынку (на 1,9 п.п. за год, до 95%).



Совокупный объем активов российских страховщиков вырос за I квартал на 24,2%, до 2,1 трлн руб. На фоне замедления темпов роста взносов и увеличения убыточности чистая прибыль страховщиков сократилась на 61,6% (18,3 млрд руб.), рентабельность капитала снизилась до 15,7%.

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