Ольга Голендухина: Физлица часто не осознают ответственности за регистрацию на себя «фирм-однодневок»

Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области Ольга Голендухина рассказала ИАА «УралБизнесКонсалтинг» о проблеме создания «фирм-однодневок», о последствиях для физических лиц, на которых оформлены подставные компании, а также о новых способах мошенничества среди юридических лиц.— Налоговые органы в рамках своих полномочий проводят работу по выявлению незаконных схем минимизации и незаконных финансовых операций. В этой сфере мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами. В рамках соглашения производится обмен информацией о нарушениях законодательства о налоговых сборах и налоговых преступлениях. Мы также организуем выездные налоговые проверки: в 2016 году было проведено 177 подобных мероприятий, в результате которых удалось доначислить налогов по «серым» схемам около 2 млрд рублей. В I квартале 2017 года уже проведено 50 совместных выездных налоговых проверок, в результате которых было доначислено более 700 млн рублей.— В рамках проверок налоговые органы постоянно выявляют «фирмы-однодневки» — проблемные организации, которые регистрируют на физических лиц, не имеющих отношения к данной компании. Зачастую эти граждане не осознают в полной мере ответственность, которую несут, регистрируя на себя подобное предприятие, либо предоставляя свои данные для регистрации организаций. В прошлом году было выявлено 500 таких организаций, в 2017 году более 170.За 2017 год возбуждено 15 уголовных дел по статье 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».Проблема регистрации компаний на «подставных» лиц возникла не вчера, и мы с этой проблемой боремся. Более актуальным вопросом становится использование таких лиц вслепую, не ставя их в известность.Регистрация граждан в качестве учредителей, руководителей без уведомления их об этом осуществляется мошенниками после завладения персональными данными под предлогом их трудоустройства по объявлениям.А цель одна — зарегистрировать «фирмы-однодневки» для создания схем ухода от налогообложения, незаконного обналичивания денежных средств и иных мошеннических действий, за которые предусмотрены административная, налоговая и уголовная ответственность.— Организация не находится по своему юридическому адресу, у нее нет активов, нет работников или их количество минимальное, также у таких организаций нет расходов, присущих действующей компании (аренда, затраты на электроэнергию, канцелярские товары). Кроме того, признаками «фирм-однодневок» являются непредставление отчётности в налоговые органы, представление «нулевой» отчётности или с минимальными суммами налога к уплате в бюджет. У таких компаний может не быть даже открытых расчётных счетов в банках.Регистрация подобных компаний изначально не связана с целью ведения предпринимательской деятельности, их используют как техническое звено для фиктивной «легализации» расходов, создания формального документооборота в схемах незаконной оптимизации налогообложения.— Проблема регистрации «фирм-однодневок» регулируется привлечением как к административной так и к уголовной ответственности. Правоохранительные органы и суды стали к этому вопросу относиться более серьезно и поддерживают позицию налоговых органов. Если раньше количество уголовных дел, возбужденных по статьям 171.1 и 173.1 и 173.2 УК РФ, было незначительным, то сейчас число подобных дел увеличивается.Ответственные за создание подставных фирм привлекаются к административной ответственности, предусмотренной КоАП России, в виде штрафов и дисквалификации. Обычно дисквалификация применяется на 3 года, в течение которых действует ограничение на регистрацию, создание и управление компаниями.По итогам 2016 года налоговыми органами Свердловской области составлено 175 протоколов об административных правонарушениях, из которых на текущий момент вынесено 122 постановления о дисквалификации. За 1 квартал 2017 года подготовлен 71 протокол, вынесено 37 постановлений.— Не могу сказать, что число фиктивных компаний увеличивается. Просто с переходом в 2015 году на расширенное электронное декларирование по НДС налоговые органы получили возможность массового выявления фиктивных или, как мы их называем, «технических» компаний.Ввиду специфики администрирования НДС как косвенного налога, контроль налоговых органов заключается в проверке цепочки контрагентов до производителя с целью установления формирования в бюджете источника уплаченного налога. С внедрением расширенного электронного декларирования по НДС и 100% охвата операций налогоплательщиков всё меньше возникает необходимость проведения «встречных» проверок, в ходе которых выявлялись фиктивные компании. Теперь мы видим и цепочки, и фиктивные компании, смысл создания которых уходит в прошлое.— Если гражданин добровольно или по вызову налогового органа приходит в налоговую инспекцию и заявляет, что ему предлагали оформить на него фиктивную фирму, то необходимо будет заполнить заявление либо «возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения изменений в ЕГРЮЛ». Если он уже зарегистрировал на себя подобное предприятие, то ему нужно заполнить заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ.Затем мы вносим эти сведения в ЕГРЮЛ, что будет гарантией невозможности регистрации фиктивных компаний на это лицо. Также под именем заявителя уже не будет приниматься отчетность той или иной компании.В 2017 году в регистрирующие органы поступило:— 707 письменных «Возражений заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц»;— 2 548 письменных «Заявлений физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц».Такой добровольный отказ, оформленный в налоговой инспекции, позволит избежать как административной, так и уголовной ответственности.— Все чаще реальный хозяин той или иной компании делает все, чтобы не принимать участия в подписании всех документов и деклараций, в которых содержатся недостоверные сведения. Для того, чтобы налоговая служба не могла выйти на реального бенефициара, документы и отчетность могут представляться в налоговые органы через уполномоченных лиц — «подписантов». Подписанты — это люди, у которых есть сертификат ключа электронной подписи. Они имеют право по доверенности подписывать декларации и отправлять их в налоговый орган.За последние два года на территории Свердловской области выявлено 7 уполномоченных лиц, массово представляющих налоговые декларации по НДС за организации, участвующие в сомнительных операциях с целью уклонения от налогообложения. Один из таких подписантов представил декларации 2,5 тыс. компаний.Стоит сказать, что зачастую эти люди подменяют понятия. Они думают, что они ответственны только за отправку документа. Но на самом деле эти лица несут ответственность за все содержание документа, и если в нем указаны недостоверные сведения, то в первую очередь спрашивать будут с подписанта.Налоговая служба на сегодняшний день обладает техническими возможностями выявления реальных выгодоприобретателей, бенефициаров. Представление отчётности через подписантов не препятствует выявлению и пресечению незаконных сделок и уклонения от уплаты налогов.