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Кубинские железнодорожники прошли курс обучения на Людиновском тепловозостроительном заводе
27 июль 2017 (13:41)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Во вторник, 24 июля 2017, года на Людиновском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ, входит в холдинг СТМ) завершилось обучение первой группы кубинских железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.
Образовательная программа включала в себя изучение конструкционных особенностей нового тепловоза ТГМ8КМ, изготовленного на ЛТЗ для железных дорог Кубы, а также вопросы по его обслуживанию и эксплуатации. Обучение прошли 15 специалистов: механики дизельных установок и автотормозного оборудования, электрики, начальник локомотивного депо. По завершении обучения кубинцам были вручены сертификаты.
Следующая группа кубинских железнодорожников приступит к занятиям в конце июля. После чего знакомство с работой новых тепловозов, созданных специально для работы в тропическом климате, будет проходить уже в депо Сиенага, в Гаване, непосредственно во время реальной эксплуатации локомотивов. Всего же за пятилетний период действия контракта обучение пройдут более 700 кубинских специалистов.
Напомним, обучение кубинских железнодорожников проходит в рамках заключенного в 2016 году соглашения между холдингом СТМ и Союзом железных дорог Кубы, предусматривающего в течение 2017-2021 годов поставку на Кубу 75 маневровых локомотивов, а также запасных частей для выполнения текущих и капитальных ремонтов тепловозов, а также другого оборудования для реконструкции депо. По контракту 31 мая 2017 года на ЛТЗ был изготовлен и передан кубинским партнерам локомотив серии ТГМ8КМ. Всего в текущем году ЛТЗ поставит на Кубу 17 тепловозов.
Образовательная программа включала в себя изучение конструкционных особенностей нового тепловоза ТГМ8КМ, изготовленного на ЛТЗ для железных дорог Кубы, а также вопросы по его обслуживанию и эксплуатации. Обучение прошли 15 специалистов: механики дизельных установок и автотормозного оборудования, электрики, начальник локомотивного депо. По завершении обучения кубинцам были вручены сертификаты.
Следующая группа кубинских железнодорожников приступит к занятиям в конце июля. После чего знакомство с работой новых тепловозов, созданных специально для работы в тропическом климате, будет проходить уже в депо Сиенага, в Гаване, непосредственно во время реальной эксплуатации локомотивов. Всего же за пятилетний период действия контракта обучение пройдут более 700 кубинских специалистов.
Напомним, обучение кубинских железнодорожников проходит в рамках заключенного в 2016 году соглашения между холдингом СТМ и Союзом железных дорог Кубы, предусматривающего в течение 2017-2021 годов поставку на Кубу 75 маневровых локомотивов, а также запасных частей для выполнения текущих и капитальных ремонтов тепловозов, а также другого оборудования для реконструкции депо. По контракту 31 мая 2017 года на ЛТЗ был изготовлен и передан кубинским партнерам локомотив серии ТГМ8КМ. Всего в текущем году ЛТЗ поставит на Кубу 17 тепловозов.
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