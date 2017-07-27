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В ходе второго этапа опрессовок в Екатеринбурге коммунальщики выявили 29 повреждений

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. В ходе второго этапа гидравлических испытаний трубопроводов Екатеринбурга специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) спровоцировали 29 повреждений. Об этом сообщает пресс-служба ЕТК.



Повреждения зафиксированы в районе улиц Циолковского, Новогородцевой, Фурманова, Серова, Маяковского, Красина, Онуфриева, Красных Командиров, Фрезировщиков, Мичурина, Машинная, Белореченская, Волгоградская. В районе улиц Красина, Серова, Циолковского, Новгородцевой — с выходом воды на поверхность. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений.



К настоящему моменту горячая вода должна вернуться в дома горожан. В противном случае в ЕТК рекомендуют обращаться в управляющие компании или товарищества собственников жилья по месту жительства.



Больше в рамках подготовки коммуникаций к зиме массово отключать горячую воду в Екатеринбурге не планируется.



«Последний этап централизованных опрессовок завершился, теперь диагностика квартальных и магистральных сетей будет проводиться с помощью передвижных установок, на небольших участках теплосетей, без ограничения горячего водоснабжения», — сообщили в пресс-службе ЕТК.

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