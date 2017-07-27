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Счетная палата РФ оценила нарушения при госзакупках в 53,1 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.07.2017. По итогам 2016 года специалисты Счетной палаты (СП) выявили 898 нарушений законодательства в сфере закупок на общую сумму 53,1 млрд руб., следует из отчета ведомства.



Отмечается, что 823 нарушения на общую сумму 48,8 млрд руб. обнаружили по 44-ФЗ и 75 нарушений на 4,3 млрд руб. — по 222-ФЗ. Для сравнения, в 2015 году по указанным федеральным законам выявили 450 и 20 случаев соответственно.



В ходе проверок СП отметила положительные изменения в части реализации закона о госзакупках. Так, растет относительная экономия по закупкам для федеральных и муниципальных нужд — показатель увеличился до 8,8% с 7,6% в 2015 году. Также повышаются объемы закупаемых товаров у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций — 35% от первоначально объявленного значения.



Однако имеются и отрицательные моменты в исполнении 44-ФЗ. Так, на протяжении двух последних лет отсутствует рост показателя конкурентности закупок — в среднем количество участников составляет лишь 3 заявки на 1 лот. Кроме этого, сохраняется значительный разброс предельных цен на одноименные товары у различных федеральных органов исполнительной власти — от 4 до 37,5 раза.

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