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На ММК соберутся металлурги для обмена производственным опытом

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) 27 июля 2017 года стартует этап межзаводской школы по обмену производственным опытом сотрудников металлургических предприятий. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Отмечается, что это второй, заключительный этап школы. Первый прошел 24-25 июля в нижнетагильском «ЕВРАЗ НТМК».



В магнитогорском этапе примут участие более двадцати руководителей и специалистов энергетических служб российских металлургических предприятий — «Северстали», Новолипецкого и Нижнетагильского металлургических комбинатов, ПАО «Тулачермет» и ООО «НЛМК-Калуга».



«Программа двухдневного мероприятия включает ознакомление с энергетическим комплексом Магнитки, посещение различных участков энергохозяйства ММК, доклады, дискуссии и обмен мнениями по актуальным вопросам функционирования энергетической службы на металлургическом предприятии», — говорится в сообщении.



Напомним, традиционное мероприятие проводится ежеквартально и проходит уже в 91-й раз. Каждая школа посвящена конкретному направлению работы и состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях-участниках. В рамках школы специалисты обмениваются опытом, в результате чего реализуются сотни рекомендаций по улучшению производственного процесса.

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