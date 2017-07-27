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На ММК соберутся металлурги для обмена производственным опытом
27 июль 2017 (12:45)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) 27 июля 2017 года стартует этап межзаводской школы по обмену производственным опытом сотрудников металлургических предприятий. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Отмечается, что это второй, заключительный этап школы. Первый прошел 24-25 июля в нижнетагильском «ЕВРАЗ НТМК».
В магнитогорском этапе примут участие более двадцати руководителей и специалистов энергетических служб российских металлургических предприятий — «Северстали», Новолипецкого и Нижнетагильского металлургических комбинатов, ПАО «Тулачермет» и ООО «НЛМК-Калуга».
«Программа двухдневного мероприятия включает ознакомление с энергетическим комплексом Магнитки, посещение различных участков энергохозяйства ММК, доклады, дискуссии и обмен мнениями по актуальным вопросам функционирования энергетической службы на металлургическом предприятии», — говорится в сообщении.
Напомним, традиционное мероприятие проводится ежеквартально и проходит уже в 91-й раз. Каждая школа посвящена конкретному направлению работы и состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях-участниках. В рамках школы специалисты обмениваются опытом, в результате чего реализуются сотни рекомендаций по улучшению производственного процесса.
Отмечается, что это второй, заключительный этап школы. Первый прошел 24-25 июля в нижнетагильском «ЕВРАЗ НТМК».
В магнитогорском этапе примут участие более двадцати руководителей и специалистов энергетических служб российских металлургических предприятий — «Северстали», Новолипецкого и Нижнетагильского металлургических комбинатов, ПАО «Тулачермет» и ООО «НЛМК-Калуга».
«Программа двухдневного мероприятия включает ознакомление с энергетическим комплексом Магнитки, посещение различных участков энергохозяйства ММК, доклады, дискуссии и обмен мнениями по актуальным вопросам функционирования энергетической службы на металлургическом предприятии», — говорится в сообщении.
Напомним, традиционное мероприятие проводится ежеквартально и проходит уже в 91-й раз. Каждая школа посвящена конкретному направлению работы и состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях-участниках. В рамках школы специалисты обмениваются опытом, в результате чего реализуются сотни рекомендаций по улучшению производственного процесса.
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