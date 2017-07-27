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Заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге презентуют в Астане

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Делегация Среднего Урала в августе примет участие в работе международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, которая открылась 10 июня в столице Казахстана — Астане. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



В рамках рабочей поездки планируются переговоры с представителями органов исполнительной власти Республики Казахстан, в том числе по вопросам инвестиций, энергетики и здравоохранения, а также с руководством основных регионов-партнеров Среднего Урала — Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и города Астаны.



Кроме этого, на ЭКСПО-2017 в российском павильоне будет презентована заявка РФ на право проведения выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, состоится Российско-Казахстанский бизнес-форум с биржей деловых контактов, конференция по вопросам энергосбережения.



Напомним, президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия VIII Международной промышленной выставки «Иннопром-2017» заявил о поддержке инициативы главы региона Евгения Куйвашева по участию Екатеринбурга в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025.



Как отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, рабочая поездка в Астану нацелена на решение нескольких задач.



«Республика Казахстан является стратегическим партнером Свердловской области по ряду направлений делового сотрудничества. Мы планируем продолжить диалог по вопросам взаимодействия в энергетике, машиностроении, здравоохранении, во взаимной торговле. Кроме этого, нам чрезвычайно интересен опыт Казахстана в продвижении заявки на право проведения всемирной выставки и возможность оценить результаты реализации такого масштабного проекта для развития городской территории, ее инфраструктуры», — сказал министр.

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