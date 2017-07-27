Дайджест

Москва ответит на антироссийские санкции США

Москва пойдет на высылку ряда американских дипломатов и ограничит максимальное количество сотрудников дипмиссии США в случае подписания президентом Дональдом Трампом нового пакета антироссийских санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД.



По утверждению собеседников газеты, также российские власти могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения. Однако, пишет издание, рассматривается возможность и несимметричного ответа, Так, Москва может отказаться от сотрудничества с Вашингтоном по критически важным для США вопросам, таким, как усиление мер давления на КНДР.



Также «Коммерсантъ» приводит анализ болезненных для США ограничений. В частности, журналисты указали на зависимость США от поставок российского обогащенного уранового продукта для американских АЭС, а также на тот факт, что США остаются крупнейшим импортером титана — более трети потребностей авиастроительного концерна Boeing закрывает именно Россия. В российской компании «ВСМПО-Ависма» пока не готовы обсуждать перспективы санкций, но до сих пор подобные вопросы не поднимались, пишет газета.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: