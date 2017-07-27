Дайджест
Москва ответит на антироссийские санкции США
27 июль 2017 (12:33)
Москва пойдет на высылку ряда американских дипломатов и ограничит максимальное количество сотрудников дипмиссии США в случае подписания президентом Дональдом Трампом нового пакета антироссийских санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД.
По утверждению собеседников газеты, также российские власти могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения. Однако, пишет издание, рассматривается возможность и несимметричного ответа, Так, Москва может отказаться от сотрудничества с Вашингтоном по критически важным для США вопросам, таким, как усиление мер давления на КНДР.
Также «Коммерсантъ» приводит анализ болезненных для США ограничений. В частности, журналисты указали на зависимость США от поставок российского обогащенного уранового продукта для американских АЭС, а также на тот факт, что США остаются крупнейшим импортером титана — более трети потребностей авиастроительного концерна Boeing закрывает именно Россия. В российской компании «ВСМПО-Ависма» пока не готовы обсуждать перспективы санкций, но до сих пор подобные вопросы не поднимались, пишет газета.
По утверждению собеседников газеты, также российские власти могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения. Однако, пишет издание, рассматривается возможность и несимметричного ответа, Так, Москва может отказаться от сотрудничества с Вашингтоном по критически важным для США вопросам, таким, как усиление мер давления на КНДР.
Также «Коммерсантъ» приводит анализ болезненных для США ограничений. В частности, журналисты указали на зависимость США от поставок российского обогащенного уранового продукта для американских АЭС, а также на тот факт, что США остаются крупнейшим импортером титана — более трети потребностей авиастроительного концерна Boeing закрывает именно Россия. В российской компании «ВСМПО-Ависма» пока не готовы обсуждать перспективы санкций, но до сих пор подобные вопросы не поднимались, пишет газета.
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