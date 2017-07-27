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Захарченко не принимал решение о создании Малороссии

Окончательные решения по поводу создания Малороссии не приняты. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, сообщает Донецкое агентство новостей.



«Но, самое главное, дискуссия будет продолжена», — говорится в заявлении лидера ДНР.



Кроме того, он отметил, что «мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию». «Всего за неделю мы получили огромное количество откликов, замечаний, предложений от неравнодушных людей со всей Украины», — подчеркнул Захарченко.



По его словам, идея создания нового государства получила неоднозначные отклики. Так, мнения разошлись по поводу расположения столицы, государственной символики, а также состава, формата и места проведения легитимного учредительного собрания с представителями областей Украины.

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