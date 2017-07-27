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За полгода в Свердловской области возбудили 280 дел по фактам нарушений в сфере ЖКХ
27 июль 2017 (12:05)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. В I полугодии 2017 года по результатам надзорных мероприятий прокуроры Свердловской области направили в суды 650 исковых заявлений о нарушении прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе рассмотрения заявлений было возбуждено 6 уголовных и 280 дел об административных правонарушениях.
Кроме того, в текущем году свердловская прокуратура выявила многочисленные нарушения в сфере государственной и муниципальной службы. Так, по представлениям прокуроров 12 должностных лиц уволили из-за утраты доверия, а еще 7 муниципальных депутатов досрочно прекратили свои полномочия.
В ходе рассмотрения заявлений было возбуждено 6 уголовных и 280 дел об административных правонарушениях.
Кроме того, в текущем году свердловская прокуратура выявила многочисленные нарушения в сфере государственной и муниципальной службы. Так, по представлениям прокуроров 12 должностных лиц уволили из-за утраты доверия, а еще 7 муниципальных депутатов досрочно прекратили свои полномочия.
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