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Екатеринбург ухудшил свои позиции в рейтинге качества работы коммунальных служб
27 июль 2017 (11:53)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Екатеринбург занял 42 место в рейтинге качества работы коммунальных служб в крупных городах, опустившись за год на две строчки. Жители муниципалитета оценили работу специалистов ЖКХ на 5,5 баллов из 10 возможных портала Domofond.ru.
В среднем по стране респонденты оценили работу коммунальных служб на 5 баллов из 10 возможных, что на 0,4 балла меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения услуг ЖКХ городами составила 2,7 балла.
Лидером рейтинга, как и годом ранее, стал Нижневартовск. Местные жители оценили работу коммунальных служб на 6,8 балла — на 0,1 балла ниже, чем в 2016 году. Вторую строчку также занял представитель ХМАО — Сургут, по итогам года переместившийся на одну позицию вверх и оцененный на 6,6 балла.
В среднем по стране респонденты оценили работу коммунальных служб на 5 баллов из 10 возможных, что на 0,4 балла меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения услуг ЖКХ городами составила 2,7 балла.
Лидером рейтинга, как и годом ранее, стал Нижневартовск. Местные жители оценили работу коммунальных служб на 6,8 балла — на 0,1 балла ниже, чем в 2016 году. Вторую строчку также занял представитель ХМАО — Сургут, по итогам года переместившийся на одну позицию вверх и оцененный на 6,6 балла.
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