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Правительство РФ установило максимальные суммы банковских гарантий

УрБК, Москва, 27.07.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении максимальных сумм банковских гарантий. Об этом сообщает «Российская газета».



Выданные одним банком гарантии об уплате налогов должны составлять при величине собственных средств банка от 1 млрд руб. до 25 млрд руб. не более 2% от величины собственных средств кредитной организации для одной гарантии и 10% для всех. Если капитал банка более 25 млрд руб., то размер одной гарантии не может превышать 5% от величины собственных средств банка, все — 20%.



Предполагается, что ограничение величины гарантии защитит банки от необоснованно высоких рисков при выдаче гарантий.

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