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За I полугодие свердловские организации пополнили федеральный бюджет на 132,2 млрд рублей
27 июль 2017 (10:55)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. За шесть месяцев 2017 года организации базовых видов экономической деятельности Свердловской области пополнили консолидированный бюджет РФ на 132,2 млрд руб., что на 15,7% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщает региональное Управление ФНС России.
Напомним, к базовым видам экономической деятельности относятся обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, оптовая и розничная торговля, строительство, транспорт и связь, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом и аренда и предоставление услуг. Предприятия этих сфер деятельности обеспечили 86% налоговых поступлений с территории Свердловской области.
Отмечается, что наибольший рост налоговых поступлений наблюдается по организациям производства и распределения электроэнергии, газа и воды — их отчисления увеличились в 1,7 раза или на 5,7 млрд руб.
Также рост поступлений регистрируется у обрабатывающих производств — на 9,7% или на 4,1 млрд руб. Причем основную позицию в этой категории занимают предприятия металлургического комплекса. Они обеспечили 48,6% поступлений обрабатывающих производств с ростом отчислений в 3,1 раза или на 15,3 млрд руб.
По сравнению с I полугодием 2016 года, снижение поступлений отмечается у строительных компаний и организаций, занимающихся операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг. Их отчисления сократились на 0,9% (на 63,2 млн руб.) и на 10% (1,7 млрд руб.) соответственно.
Напомним, к базовым видам экономической деятельности относятся обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, оптовая и розничная торговля, строительство, транспорт и связь, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом и аренда и предоставление услуг. Предприятия этих сфер деятельности обеспечили 86% налоговых поступлений с территории Свердловской области.
Отмечается, что наибольший рост налоговых поступлений наблюдается по организациям производства и распределения электроэнергии, газа и воды — их отчисления увеличились в 1,7 раза или на 5,7 млрд руб.
Также рост поступлений регистрируется у обрабатывающих производств — на 9,7% или на 4,1 млрд руб. Причем основную позицию в этой категории занимают предприятия металлургического комплекса. Они обеспечили 48,6% поступлений обрабатывающих производств с ростом отчислений в 3,1 раза или на 15,3 млрд руб.
По сравнению с I полугодием 2016 года, снижение поступлений отмечается у строительных компаний и организаций, занимающихся операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг. Их отчисления сократились на 0,9% (на 63,2 млн руб.) и на 10% (1,7 млрд руб.) соответственно.
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