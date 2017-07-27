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За I полугодие свердловские организации пополнили федеральный бюджет на 132,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. За шесть месяцев 2017 года организации базовых видов экономической деятельности Свердловской области пополнили консолидированный бюджет РФ на 132,2 млрд руб., что на 15,7% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщает региональное Управление ФНС России.



Напомним, к базовым видам экономической деятельности относятся обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, оптовая и розничная торговля, строительство, транспорт и связь, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом и аренда и предоставление услуг. Предприятия этих сфер деятельности обеспечили 86% налоговых поступлений с территории Свердловской области.



Отмечается, что наибольший рост налоговых поступлений наблюдается по организациям производства и распределения электроэнергии, газа и воды — их отчисления увеличились в 1,7 раза или на 5,7 млрд руб.



Также рост поступлений регистрируется у обрабатывающих производств — на 9,7% или на 4,1 млрд руб. Причем основную позицию в этой категории занимают предприятия металлургического комплекса. Они обеспечили 48,6% поступлений обрабатывающих производств с ростом отчислений в 3,1 раза или на 15,3 млрд руб.



По сравнению с I полугодием 2016 года, снижение поступлений отмечается у строительных компаний и организаций, занимающихся операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг. Их отчисления сократились на 0,9% (на 63,2 млн руб.) и на 10% (1,7 млрд руб.) соответственно.

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