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МУГИСО выставило на торги пять экранов телеканала «Соль» в Екатеринбурге
27 июль 2017 (10:02)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Распорядительная дирекция министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) объявила торги по продаже пяти светодиодных экранов в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба МУГИСО.
На торги выставлены экраны на пересечении ул. Куйбышева — 8 Марта (начальная стоимость лота — 1,63 млн руб.), Малышева — Розы Люксембург (1,47 млн руб.), Ленина — Восточная (начальная стоимость лота — 1,08 млн руб.), а также около «Трансагентства» (1,09 млн руб.) и кинотеатра «Заря» (831 тыс. руб.).
Первый аукцион по продаже медиа-экранов должен был состояться 14 марта 2017 года. Тогда Фонд имущества Свердловской области выставлял на торги восемь лотов, в том числе два экрана на железнодорожном вокзале Екатеринбурга (по цене в 1,04 млн руб. каждый) и экран на ул. Шварца (начальная стоимость — 1,08 млн руб.). Однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.
Отметим, что экраны остались от неудачного проекта, который в 2013 году был реализован при покровительстве бывшего первого замруководителя администрации губернатора Свердловской области Алексея Багарякова. По задумке политика на уличных экранах вещал телеканал «Соль».
На торги выставлены экраны на пересечении ул. Куйбышева — 8 Марта (начальная стоимость лота — 1,63 млн руб.), Малышева — Розы Люксембург (1,47 млн руб.), Ленина — Восточная (начальная стоимость лота — 1,08 млн руб.), а также около «Трансагентства» (1,09 млн руб.) и кинотеатра «Заря» (831 тыс. руб.).
Первый аукцион по продаже медиа-экранов должен был состояться 14 марта 2017 года. Тогда Фонд имущества Свердловской области выставлял на торги восемь лотов, в том числе два экрана на железнодорожном вокзале Екатеринбурга (по цене в 1,04 млн руб. каждый) и экран на ул. Шварца (начальная стоимость — 1,08 млн руб.). Однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.
Отметим, что экраны остались от неудачного проекта, который в 2013 году был реализован при покровительстве бывшего первого замруководителя администрации губернатора Свердловской области Алексея Багарякова. По задумке политика на уличных экранах вещал телеканал «Соль».
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