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МУГИСО выставило на торги пять экранов телеканала «Соль» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Распорядительная дирекция министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) объявила торги по продаже пяти светодиодных экранов в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба МУГИСО.



На торги выставлены экраны на пересечении ул. Куйбышева — 8 Марта (начальная стоимость лота — 1,63 млн руб.), Малышева — Розы Люксембург (1,47 млн руб.), Ленина — Восточная (начальная стоимость лота — 1,08 млн руб.), а также около «Трансагентства» (1,09 млн руб.) и кинотеатра «Заря» (831 тыс. руб.).



Первый аукцион по продаже медиа-экранов должен был состояться 14 марта 2017 года. Тогда Фонд имущества Свердловской области выставлял на торги восемь лотов, в том числе два экрана на железнодорожном вокзале Екатеринбурга (по цене в 1,04 млн руб. каждый) и экран на ул. Шварца (начальная стоимость — 1,08 млн руб.). Однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.



Отметим, что экраны остались от неудачного проекта, который в 2013 году был реализован при покровительстве бывшего первого замруководителя администрации губернатора Свердловской области Алексея Багарякова. По задумке политика на уличных экранах вещал телеканал «Соль».

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