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Около 300 тыс. свердловчан получат извещения об отключении электроэнергии за долги
27 июль 2017 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. В августе около 300 тыс. свердловчан получат квитанции с уведомлением об отключении электроэнергии за долги. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Как поясняют в компании, сумма задолженности абонента не имеет значения. Под отключение попадут все свердловчане, которые не оплачивали электроэнергию более двух месяцев.
«При непогашении задолженности в полном объеме, указанном в квитанции, или отказе от реструктуризации долга абонентам-неплательщикам полностью отключат электрическую энергию. Снятие режима ограничения станет возможным только после полной оплаты долга с возмещением стоимости работы электрика», — отмечают в ресурсоснабжающей организации.
В целом задолженность населения за электроэнергию перед Свердловским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» превысила 1 млрд руб.
Как поясняют в компании, сумма задолженности абонента не имеет значения. Под отключение попадут все свердловчане, которые не оплачивали электроэнергию более двух месяцев.
«При непогашении задолженности в полном объеме, указанном в квитанции, или отказе от реструктуризации долга абонентам-неплательщикам полностью отключат электрическую энергию. Снятие режима ограничения станет возможным только после полной оплаты долга с возмещением стоимости работы электрика», — отмечают в ресурсоснабжающей организации.
В целом задолженность населения за электроэнергию перед Свердловским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» превысила 1 млрд руб.
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