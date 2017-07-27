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За год четверть банков подверглись DDoS-атакам
27 июль 2017 (09:24)
УрБК, Москва, 27.07.2017. Каждый четвертый банк (26%) в 2016 году сталкивался с DDoS-атаками. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на результаты исследования «Лаборатории Касперского».
Эксперты отмечают, что кредитные организации чаще других учреждений подвергаются таким атакам.
Для финансовых организаций в целом этот показатель составил 22%. По данным исследования, средний ущерб от DDoS-атаки для банков достиг 1,172 млн долл. США, в то время как для предприятий других сфер — 952 тыс. долл. США.
Согласно исследованию, 52% пострадавших столкнулись с недоступностью или ухудшением качества работы публичных веб-сервисов на продолжительное время — от нескольких часов до нескольких дней. И как минимум в 43% случаев DDoS-атака использовалась как маскировка при проведении других вредоносных операций. Целью подобных атак чаще всего становятся сайты банков — они были затронуты в половине зафиксированных случаев (49%).
Однако это не единственное уязвимое место. Почти такое же количество респондентов (48%) подверглись DDoS-атакам на свой интернет-банкинг и онлайн-сервисы.
«Для эффективной защиты от киберинцидентов, связанных с интернет-банкингом, компаниям необходимо быть более подготовленными к ним», — отметил руководитель направления Kaspersky DDoS Protection «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев.
Эксперты отмечают, что кредитные организации чаще других учреждений подвергаются таким атакам.
Для финансовых организаций в целом этот показатель составил 22%. По данным исследования, средний ущерб от DDoS-атаки для банков достиг 1,172 млн долл. США, в то время как для предприятий других сфер — 952 тыс. долл. США.
Согласно исследованию, 52% пострадавших столкнулись с недоступностью или ухудшением качества работы публичных веб-сервисов на продолжительное время — от нескольких часов до нескольких дней. И как минимум в 43% случаев DDoS-атака использовалась как маскировка при проведении других вредоносных операций. Целью подобных атак чаще всего становятся сайты банков — они были затронуты в половине зафиксированных случаев (49%).
Однако это не единственное уязвимое место. Почти такое же количество респондентов (48%) подверглись DDoS-атакам на свой интернет-банкинг и онлайн-сервисы.
«Для эффективной защиты от киберинцидентов, связанных с интернет-банкингом, компаниям необходимо быть более подготовленными к ним», — отметил руководитель направления Kaspersky DDoS Protection «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев.
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