Кризис
АСВ за пять дней выплатило вкладчикам «Югры» более 100 млрд рублей
26 июль 2017 (18:08)
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за первые пять дней выплатило вкладчикам банка «Югра» более 100 млрд руб., что составляет 57,9% страховой ответственности. Об этом сообщает «Прайм».
«За первые пять дней выплачено страховое возмещение 117 тыс. вкладчикам банка «Югра» на общую сумму более 100 млрд руб., что составляет 57,9% страховой ответственности агентства», — говорится в сообщении.
Выплаты страхового возмещения вкладчикам «Югры» осуществляются с 20 июля через пять банков-агентов — Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, банк «Открытие» и «Уралсиб». АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 млрд руб.
Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.
Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка «Югра». Документ, датированный 19 июля, был направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка «Югра» Дмитрию Онегину. Тем не менее выбранные банки-агенты 20 июля начали выплаты вкладчикам «Югры». По информации ЦБ, объем вкладов в «Югре» на 1 июня оценивался в 180 млрд руб., 170 млрд руб. из которых застрахованы в АСВ.
«За первые пять дней выплачено страховое возмещение 117 тыс. вкладчикам банка «Югра» на общую сумму более 100 млрд руб., что составляет 57,9% страховой ответственности агентства», — говорится в сообщении.
Выплаты страхового возмещения вкладчикам «Югры» осуществляются с 20 июля через пять банков-агентов — Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, банк «Открытие» и «Уралсиб». АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 млрд руб.
Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.
Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка «Югра». Документ, датированный 19 июля, был направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка «Югра» Дмитрию Онегину. Тем не менее выбранные банки-агенты 20 июля начали выплаты вкладчикам «Югры». По информации ЦБ, объем вкладов в «Югре» на 1 июня оценивался в 180 млрд руб., 170 млрд руб. из которых застрахованы в АСВ.
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