Кризис

АСВ за пять дней выплатило вкладчикам «Югры» более 100 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за первые пять дней выплатило вкладчикам банка «Югра» более 100 млрд руб., что составляет 57,9% страховой ответственности. Об этом сообщает «Прайм».



«За первые пять дней выплачено страховое возмещение 117 тыс. вкладчикам банка «Югра» на общую сумму более 100 млрд руб., что составляет 57,9% страховой ответственности агентства», — говорится в сообщении.



Выплаты страхового возмещения вкладчикам «Югры» осуществляются с 20 июля через пять банков-агентов — Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, банк «Открытие» и «Уралсиб». АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 млрд руб.



Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.



Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка «Югра». Документ, датированный 19 июля, был направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка «Югра» Дмитрию Онегину. Тем не менее выбранные банки-агенты 20 июля начали выплаты вкладчикам «Югры». По информации ЦБ, объем вкладов в «Югре» на 1 июня оценивался в 180 млрд руб., 170 млрд руб. из которых застрахованы в АСВ.

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