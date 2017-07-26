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Администрация Екатеринбурга может ввести повременной тариф в городе раньше 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга может быть введен раньше 2019 года. Об этом заявил председатель комитета по транспорту городской администрации Игорь Федотов.



По его словам, решение будет зависеть от результатов тестирования нового тарифа.



«Ставилась задача внедрить этот тариф к моменту введения новой маршрутной сети, чтобы он работал без задержек и нареканий. Если опыт будет удачным, и тариф будет востребован горожанами, то мы его включим и раньше. Конкретных сроков сейчас сказать не могу», — приводятся слова И. Федотова на официальном сайте администрации муниципалитета.



Транспортная реформа должна быть запущена в Екатеринбурге с июля 2019 года. Предполагается, что будут заменены все существующие маршруты общественного транспорта.

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