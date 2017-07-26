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В I полугодии общая сумма штрафов за нарушение антитабачного законодательства в РФ составила 60 млн руб.

УрБК, Москва, 26.07.2017. В I полугодии 2017 года сотрудники Роспотребнадзора выписали административных штрафов на общую сумму 60 млн руб. за нарушения антитабачного законодательства. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



В частности, оштрафованы около 2 тыс. граждан, 1,7 тыс. работников организаций-продавцов табачной продукции, 700 индивидуальных предпринимателей и порядка 1 тыс. юридических лиц. Более тысячи правонарушителей получили предупреждения.



Всего с 15 ноября 2013 года должностные лица Роспотребнадзора привлекли к административной ответственности около 58 тыс. правонарушителей, из них 7 тыс. — юридические лица.

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