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В I полугодии общая сумма штрафов за нарушение антитабачного законодательства в РФ составила 60 млн руб.
26 июль 2017 (17:31)
УрБК, Москва, 26.07.2017. В I полугодии 2017 года сотрудники Роспотребнадзора выписали административных штрафов на общую сумму 60 млн руб. за нарушения антитабачного законодательства. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В частности, оштрафованы около 2 тыс. граждан, 1,7 тыс. работников организаций-продавцов табачной продукции, 700 индивидуальных предпринимателей и порядка 1 тыс. юридических лиц. Более тысячи правонарушителей получили предупреждения.
Всего с 15 ноября 2013 года должностные лица Роспотребнадзора привлекли к административной ответственности около 58 тыс. правонарушителей, из них 7 тыс. — юридические лица.
В частности, оштрафованы около 2 тыс. граждан, 1,7 тыс. работников организаций-продавцов табачной продукции, 700 индивидуальных предпринимателей и порядка 1 тыс. юридических лиц. Более тысячи правонарушителей получили предупреждения.
Всего с 15 ноября 2013 года должностные лица Роспотребнадзора привлекли к административной ответственности около 58 тыс. правонарушителей, из них 7 тыс. — юридические лица.
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