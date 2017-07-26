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Прокуратура проверяет информацию о загрязнении городского пруда в Екатеринбурге

26 июль 2017 (17:20)

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. Начата проверка по факту возможного загрязнения акватории городского пруда Екатеринбурга в непосредственной близости от Макаровского моста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

К проведению проверки привлечены специализированные надзорные и контролирующие органы, в том числе МБУ «Инспекция охраны окружающей среды Екатеринбурга».

«Сегодня департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу провел надзорные мероприятия в связи с появлением маслянистого пятна в акватории пруда, по итогам выезда составлен акт. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе причины загрязнения», — говорится в сообщении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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