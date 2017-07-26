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Британский истребитель перехватил российские Ту-22
26 июль 2017 (17:14)
Британский истребитель Typhoon сопроводил российские самолеты над акваторией Черного моря. Об этом сообщается на сайте королевских ВВС, передает портал «Лента.ру».
Самолет был поднят с румынской авиабазы «Михаил Когальничану» после того как около воздушного пространства НАТО над морем появились стратегические бомбардировщики ВВС Ту-22. Российские самолеты пролетели над западной частью Черного моря и проследовали в южном направлении.
Командующий авиакрылом Эндрю Коу пояснил, что это была обычная операция, и она ничем не отличается от мероприятий, которые натовские самолеты проводят в других районах на регулярной основе.
Миссия британских ВВС в Румынии является частью мер по обеспечению безопасности НАТО, введенных в 2014 году. Альянс тогда начал реализацию программы по обеспечению доверия с целью демонстрации коллективной решимости союзников и оборонного характера НАТО, а также «сдерживания угрозы российской агрессии» против союзников.
Самолет был поднят с румынской авиабазы «Михаил Когальничану» после того как около воздушного пространства НАТО над морем появились стратегические бомбардировщики ВВС Ту-22. Российские самолеты пролетели над западной частью Черного моря и проследовали в южном направлении.
Командующий авиакрылом Эндрю Коу пояснил, что это была обычная операция, и она ничем не отличается от мероприятий, которые натовские самолеты проводят в других районах на регулярной основе.
Миссия британских ВВС в Румынии является частью мер по обеспечению безопасности НАТО, введенных в 2014 году. Альянс тогда начал реализацию программы по обеспечению доверия с целью демонстрации коллективной решимости союзников и оборонного характера НАТО, а также «сдерживания угрозы российской агрессии» против союзников.
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