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Российскую военную авиацию перебазировали в Казахстан

Российскую авиацию перебазировали на аэродромы Сибири и Казахстана для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-05». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ЦВО полковника Ярослава Рощупкина.



«Авиация Минобороны России завершила перелеты на оперативные аэродромы в Байконуре, Караганде, Горно-Алтайске и Канске для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05», который запланирован на 18.42 (мск) 28 июля», — заявил он.



По его словам, в обеспечении старта участвуют 125 военнослужащих, шесть вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и Ан-12. Кроме того задействованы десять единиц автотехники повышенной проходимости, в том числе две поисково-эвакуационные амфибии «Синяя чайка».

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