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Совбез ООН заблокировал резолюцию по обстрелу посольства РФ в Дамаске

В Совбезе ООН заблокировано заявление по обстрелу российского посольства в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство России при международной организации.



Проект документа постпредство распространило среди членов СБ. Он представлял собой «короткий проект заявления для прессы, осуждающего это нападения, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий».



«К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения», — отмечается в заявлении.

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