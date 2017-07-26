Дайджест
В России могут ужесточить наказание для стритрейсеров
26 июль 2017 (17:13)
Депутаты Госдумы намерены ужесточить наказание для стритрейсеров, которые устраивают незаконные гонки. Об этом сообщает газета «Известия».
В комитете Думы по безопасности и противодействию коррупции сообщили, что 26 июля состоится первое заседание рабочей группы, которая будет разрабатывать соответствующий законопроект. Группу возглавит зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.
Отмечается, что на любителей незаконной быстрой езды могут распространить статью «Хулиганство».
В комитете Думы по безопасности и противодействию коррупции сообщили, что 26 июля состоится первое заседание рабочей группы, которая будет разрабатывать соответствующий законопроект. Группу возглавит зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.
Отмечается, что на любителей незаконной быстрой езды могут распространить статью «Хулиганство».
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