Курортный сбор: удар по организованному туризму

Профессиональное туристическое сообщество раскритиковало введение в РФ курортного сбора. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали этот шаг «преждевременным и несвоевременным».Основное недовольство вызывает тот факт, что курортный сбор приведет к удорожанию стоимости пакетных туров на отечественные направления. В этом случае часть турпотока переориентируется в частный сектор, ослабив позиции и туроператоров, и местных отельеров. Многие россияне могут отказаться от покупки тура в пользу самостоятельного путешествия.Отметим, что Госдума РФ и Совет Федерации одобрили закон о введении в России курортного сбора. Предполагается, что с мая 2018 года его будут взимать в четырех пилотных регионах страны — Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Муниципалитеты в этих субъектах получат право взимать плату с отдыхающих в отелях в размере не более 50 руб. в сутки с одного человека.Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Илья Уманский заявил, что введение курортного сбора может привести к расцвету теневого турбизнеса.«Граждане, которые будут размещаться в частном секторе, не будут облагаться новым налогом. Соответственно, весь груз сборов ляжет на плечи крупных гостиничных комплексов, которые и так обеспечивают основной объем налогов. Этим законом обеспечивается лишняя поддержка такого рода теневого бизнеса на фоне того, что строительство крупных гостиниц, которые характеризуют качество отдыха на курорте, окажется на грани рентабельности. Необходимо, наоборот, стимулировать развитие организованного массового туризма и строительство крупных гостиниц, иначе весь рынок будет представлен таким частным сектором», — заявил Илья Уманский.Директор туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров также выступает против нового налогового инструмента.«Курортный сбор однозначно не увеличит спрос на наши курорты, а может только снизить его. Нельзя вводить дополнительные сборы, поскольку это вызывает негатив. Особенно это касается бюджетных туристов, которые размещаются в объектах эконом-класса, и у которых на счету каждый рубль. Не говоря уже о том, что сейчас вообще не время для экспериментов такого рода», — отмечает Дмитрий Шаров.Генеральный директор ГК «Виста» Олег Хигер сообщил, что в последнее время все больше уральцев отказывается от покупки тура на российский юг в пользу самостоятельного путешествия.«В этом году количество купленных пакетных туров сократилось. Снижение составило более 10-15%. При этом объем перевозки самолетами и железнодорожным транспортом на юг приблизительно остался на уровне прошлого года. То есть происходит перераспределение спроса. Люди все чаще отдельно покупают билеты, бронируют жилье в частном секторе. Тем самым они экономят на общей сумме отдыха. Беда в том, что официальной статистики нет. Поэтому сложно предположить, сколько туристов «перетекло» из одного сегмента в другой», — сообщил Олег Хигер.По его словам, в конце прошлого года на заседании Госсовета по туризму была озвучена статистика, что число туристов на российском юге (в Краснодарском крае, в Крыму, на Ставрополье) в 2016 году выросло в два раза. Однако налоговые отчисления в бюджет не увеличились вдвое. Это косвенно свидетельствует о том, что рост потока туристов произошел преимущественно за счет теневого сектора.Введение курортного сбора может заметно ускорить этот процесс. Покупка организованного тура станет дороже, соответственно, ездить на юг самостоятельно станет еще выгоднее.Директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова также достаточно осторожно оценивает перспективы увеличения налоговой нагрузки на турбизнес.«Конечно, курортный сбор — это международная практика. Он есть и в Европе, и в богатейших ОАЭ. Там тоже взимают определенную плату за каждую ночь, проведенную в отеле. Однако проблема заключается в следующем. У нас внутренний туризм в основном — это самостоятельные поездки, когда граждане бронируют чаще всего частный сектор. Обычно они приезжают на своих машинах. Отели бронируют около 30% всех туристов. У нас и без того база гостиниц очень скудная. Выбор невелик. В Краснодарском крае еще куда ни шло, в Крыму отели можно пересчитать по пальцам. Конкуренции между ними особо нет. Цены завышены. Если сложить стоимость перелета и гостиницы в Крыму, то дешевле съездить за границу. Поэтому ожидаемый спад числа туристов был прогнозируем. Сейчас еще добавится курортный сбор. Понятно, что в Крым обеспеченные люди не ездят. А для малообеспеченных категорий все это затратно», — рассказала Инна Аверьянова.По мнению профессионального сообщества, повышение налоговой нагрузки не только снизит привлекательность пакетных туров на российский юг, но и приведет к оттоку туристов на зарубежные курорты. Эксперты не исключают дальнейшего роста фискальной нагрузки. Недавно сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев предложил ввести в популярных у туристов российских регионах рекреационный сбор по аналогии с курортным сбором, он мог бы составлять 30-50 руб. с человека в день. Подобные инициативы оцениваются участками рынка негативно.