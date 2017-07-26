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В Екатеринбурге приставы передали лизинговой компании Volkswagen Touareg в счет уплаты долгов
26 июль 2017 (16:55)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. В Екатеринбурге судебные приставы (УФССП) изъяли у коммерческой организации и принудительно передали лизинговой компании автомобиль марки Volkswagen Touareg. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
Установлено, что фирма задолжала лизинговой компании, а предметом исполнения в исполнительном документе стало изъятие немецкого внедорожника должника.
Но общество отказалось предоставить автомобиль. Более того, должник никак не отреагировал на выданное ему предупреждение по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
В связи с этим пристав-исполнитель с помощью приложения «Мобильный розыск» выявил местонахождение иномарки и принудительно передал имущество лизинговой компании.
Установлено, что фирма задолжала лизинговой компании, а предметом исполнения в исполнительном документе стало изъятие немецкого внедорожника должника.
Но общество отказалось предоставить автомобиль. Более того, должник никак не отреагировал на выданное ему предупреждение по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
В связи с этим пристав-исполнитель с помощью приложения «Мобильный розыск» выявил местонахождение иномарки и принудительно передал имущество лизинговой компании.
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