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На конец I квартала объем компенсационных фондов кредитных кооперативов составил 495,1 млн рублей

УрБК, Москва, 26.07.2017. На конец I квартала 2017 года общая объем сформированных компенсационных фондов саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов (СРО КПК) составила 495,1 млн руб. Об этом говорится в докладе Банка России «Развитие системы гарантирования на рынке кредитной кооперации».



«При этом размеры компенсационных фондов действующих СРО КПК существенно разнятся: от 5,8 млн руб. до 134,7 млн руб.», — говорится в исследовании.



С момента вступления в силу ФЗ № 190 выплаты из компенсационных фондов производились только четырьмя СРО КПК в отношении шести членов СРО КПК на общую сумму 9 млн руб. При этом количество ликвидаций КПК в связи с банкротством в течение последних лет существенно превышает количество произведенных компенсационных выплат.

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