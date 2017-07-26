Урал отстал по онлайн-платежам

Уральский федеральный округ внезапно оказался на последнем месте в России по популярности онлайн-платежей среди интернет-пользователей крупных городов. Разница не так значительна — со среднероссийским показателем она составляет 2 процентных пункта, с лидирующим Северо-Западным федеральным округом — 2,5 п.п. Однако сам факт отставания Урала, региональные центры в котором отличаются высокой деловой активностью и не самым низким уровнем жизни, кажется удивительным сам по себе. Вместе с тем, эксперты отмечают рост вовлеченности уральских пользователей в онлайн-покупки, что может позволить округу нагнать общероссийские показатели.По данным Mediascope, на Урале опыт онлайн-платежей имеют 89,5% интернет-пользователей из крупных городов в возрасте 18-55 лет. Это самый низкий уровень показателя по России — средний уровень популярности онлайн-платежей по стране составляет 91,5%.По сравнению с пользователями из Центрального федерального округа, уральцы реже оплачивают через интернет заказы в онлайн-магазинах, доставку еды, билеты в кино и театры, на поезда и авиаперелеты, зато чаще используют онлайн-сервисы для погашения кредитов, денежных переводов и оплаты образовательных услуг.В большинстве случаев уральцы через интернет оплачивают мобильную связь, а вот онлайн-оплата сетевых игр и транспортных карт оказалась, наоборот, наименее популярной. При этом по сумме платежей наиболее значительна оплата коммунальных (от 5 до 10 тыс. руб. за один платеж) и образовательных услуг (от 1 до 3 тыс. руб.), а также погашение кредитов (до 5 тыс. руб.).По словам руководителя отдела по связям с общественностью сервиса «Яндекс.Деньги» Евгении Арнаутовой, сейчас сложно объяснить, почему онлайн-платежи оказались менее популярны у уральцев.«Мы можем только гадать на кофейной гуще. Это может быть связано с тем, что какие-то интернет-магазины локальные медленнее появлялись. Может, зарплатные карточные проекты развивались чуть медленнее. Факторов множество. Но суть в том, что как бы поздно регион ни вступил в эту гонку по онлайн-платежам, сейчас динамика очень высокая. Поэтому мы считаем, что отставание будет временным, регион все-таки нагонит. Потому что рост оборота по онлайн-покупкам в 2 раза за год — это очень прилично. У других регионов динамика меньше — 30%, 40%, 1,5 раза», — рассказала представитель платежного сервиса.Вместе с тем, по данным «Яндекс.Денег», в I полугодии 2017 года Екатеринбург оказался на 4-м месте среди городов-миллионников по динамике объема онлайн-трат (за год показатель вырос в 1,77 раза), на 5 месте по росту числа платежей (в 1,5 раза) и на 6-м месте по сумме среднего чека онлайн-покупок (778 руб.).В частности, за год жители мегаполиса стали больше тратить на онлайн-платежи в пользу государства. В I полугодии 2017 года средний взнос по налогам вырос более чем на 70% в годовом выражении, до 900 руб., а оплата госуслуг — на 25%, до 670 руб.Средний онлайн-платеж по штрафам ГИБДД увеличился всего на 2%, до 553 руб. Это связывают с тем, что екатеринбургские автомобилисты стараются погасить задолженность в первые 20 дней со скидкой 50%. При этом сократились траты горожан на авиабилеты (на 23%, до 7,4 тыс. руб.) и скидочные купоны (на 39%, до 569 руб.).Специалисты прогнозируют дальнейший рост популярности онлайн-платежей как на Урале, так и России в целом. Однако говорить о полном переходе на безналичный расчет пока рано: по данным Центробанка, в настоящее время 68% всех платежей в стране происходит наличными. Для сравнения, в европейских странах их доля составляет лишь 10%.