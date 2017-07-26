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Chevrolet NIVA отзывает из России почти 2,7 тыс. автомобилей
26 июль 2017 (15:45)
УрБК, Москва, 26.07.2017. Компания «Джи Эм-АВТОВАЗ», являющаяся официальным изготовителем Chevrolet NIVA на российском рынке, объявила о проведении отзыва 2 тыс. 736 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 1 по 28 ноября 2016 года. Причиной является возможное проявление дефекта «негерметичность топливного бака» — негерметичность в точке контактной сварки внутренней перегородки топливного бака в верхней половине бака.
На транспортных средствах Chevrolet NIVA будет выполнена замена топливных баков на исправные топливные баки.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 1 по 28 ноября 2016 года. Причиной является возможное проявление дефекта «негерметичность топливного бака» — негерметичность в точке контактной сварки внутренней перегородки топливного бака в верхней половине бака.
На транспортных средствах Chevrolet NIVA будет выполнена замена топливных баков на исправные топливные баки.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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