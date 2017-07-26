Кризис

За год средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге снизился на 23%

В I полугодии 2017 года средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге составил 7,4 тыс. руб. Как сообщает «Яндекс.Деньги», это на 23% меньше, чем годом ранее.



В целом по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество онлайн-платежей, которые совершают жители Екатеринбурга, увеличилось на 52%, а общий оборот — на 77%.



Отмечается, что помимо авиабилетов больше всего в среднем за раз жители уральской столицы тратят на погашение кредитов — 2,7 тыс. руб. и платное ТВ — 1,8 тыс. руб.



Также увеличивается число онлайн-платежей в пользу государства. В I полугодии 2017 года средний платеж по налогам вырос на 70% до 900 руб., а за госуслуги — на 25% до 670 руб.



Средний онлайн-платеж по штрафам ГИБДД увеличился всего на 2% до 553 руб. Это связывают с тем, что екатеринбургские автомобилисты стараются погасить задолженность в первые 20 дней со скидкой 50%.



На онлайн-покупку билетов в кино, театры и музеи жители Екатеринбурга в среднем тратят 1,2 тыс. руб. за раз — эта цифра не изменилась за год. А вот на развлечения в интернете пользователи стали расходовать больше. Средний платеж за онлайн-игры вырос на 13% до 424 руб., за платные услуги в соцсетях — на 4% до 420 руб.



Вместе с тем граждане Екатеринбурга стали больше тратить на благотворительность. Так, средний разовый перевод составил 421 руб. За год эта цифра увеличилась на 20%.

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