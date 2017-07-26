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В Свердловской области утвердили паспорт приоритетного регионального проекта в сфере АПК

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил паспорт приоритетного регионального проекта в сфере АПК. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Будет продолжена техническая и научно-технологическая модернизация сельхозпроизводств, предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм и создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создание условий для обеспечения сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами, в том числе за счёт улучшения условий проживания в сельской местности, сохранение объёмов государственной поддержки, предусмотренной на развитие сельскохозяйственного производства, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия», — заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.



Он пояснил, что до 2021 года в Свердловской области планируется построить животноводческих комплексов более чем на 8 тыс. скотомест, что позволит увеличить производство молока и мяса. Планируется, что жилищные условия на селе смогут улучшить свыше 400 работников АПК.



По словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, благодаря мерам, принимаемым на областном уровне, сельское хозяйство региона стабильно развивается. За последние четыре года увеличился объем произведенного мяса свинины с 69% до 86%, мяса птицы — с 77% до 84%, мяса говядины — с 22% до 27%.



По оценке экспертов сферы АПК, паспорт приоритетного проекта составлен с учетом пожеланий всех заинтересованных структур и учреждений.



«Показатели паспорта приоритетного областного проекта по АПК просчитаны несколько раз и, я считаю, вполне выполнимы. Нужно продолжать работу по строительству мест хранения для овощей, установки холодильных камер. По вашей инициативе, Евгений Владимирович, эта программа в регионе работает с 2014 года. Благодаря построенным овощехранилищам до сих пор хранится морковь, которая была выращена в прошлом году. Так, со временем мы можем со своими продуктами с рынка не уходить круглогодично», — заявил председатель некоммерческого партнерства «Союз животноводов Урала» Михаил Копытов.

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