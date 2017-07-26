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Индекс предпринимательской уверенности российских организаций в июле в среднем увеличился на 4%

УрБК, Москва, 26.07.2017. Индекс предпринимательской уверенности в июле 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года повысился в добывающих производствах с -7% до 2%, следует из данных Росстата.



Кроме этого, деловая активность возросла и в добывающих производствах с -8% до -1%, а понизилась в области обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха — с 6% до -3%.



Отмечается, что индекс отражает обобщенное состояние предпринимательского поведения, на его величину влияет сезонный характер производства.

По данным ведомства, в июле 2017 года руководители организаций в целом позитивно настроены на рост производства в течение ближайших трех месяцев. Число таких руководителей превышает число ожидающих спад производства в добыче полезных ископаемых на 19%, в обрабатывающих производствах — на 23%.



По мнению руководителей, среди факторов, ограничивающих рост производства, преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.

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