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Дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева передали в Генпрокуратуру РФ

УрБК, Москва, 26.07.2017. Уголовное дело бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, передано в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает ТАСС.



«В настоящий момент уголовное дело передано в Генпрокуратуру РФ», — огласила судья материалы дела.



Напомним, Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года. По данным следствия, экс-министр получил взятку в размере 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08 % акций «Башнефти». Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей нефтяной компании.



А. Улюкаеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере». 15 ноября 2016 года президент РФ освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.

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