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Уральский Роскомнадзор уличили в сокрытии данных о проверках поднадзорных структур
26 июль 2017 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО выявило нарушения в реализации контрольно-надзорных полномочий сотрудниками окружного Управления Роскомнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, должностные лица уральского Роскомнадзора не в полном объеме указывали в итогах проверок сведения об обнаруженных нарушениях в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, сотрудники ведомства не разместили на официальном сайте результаты проверок двух поднадзорных структур, проведенных в 2017 году.
Также прокуроры обнаружили отдельные нарушения положений КоАП РФ. Например, инспекторы Роскомнадзора не привлекли к административной ответственности компанию, которую уличили в легализации преступных доходов.
В связи с этим заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев внес руководителю Управления Роскомнадзора по УрФО Марине Гвоздецкой представление, в котором потребовал устранить допущенные нарушения закона и способствующие им причины и условия, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц.
В частности, должностные лица уральского Роскомнадзора не в полном объеме указывали в итогах проверок сведения об обнаруженных нарушениях в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, сотрудники ведомства не разместили на официальном сайте результаты проверок двух поднадзорных структур, проведенных в 2017 году.
Также прокуроры обнаружили отдельные нарушения положений КоАП РФ. Например, инспекторы Роскомнадзора не привлекли к административной ответственности компанию, которую уличили в легализации преступных доходов.
В связи с этим заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев внес руководителю Управления Роскомнадзора по УрФО Марине Гвоздецкой представление, в котором потребовал устранить допущенные нарушения закона и способствующие им причины и условия, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц.
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