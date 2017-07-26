Новости дня

Уральский Роскомнадзор уличили в сокрытии данных о проверках поднадзорных структур

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО выявило нарушения в реализации контрольно-надзорных полномочий сотрудниками окружного Управления Роскомнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, должностные лица уральского Роскомнадзора не в полном объеме указывали в итогах проверок сведения об обнаруженных нарушениях в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Кроме того, сотрудники ведомства не разместили на официальном сайте результаты проверок двух поднадзорных структур, проведенных в 2017 году.

Также прокуроры обнаружили отдельные нарушения положений КоАП РФ. Например, инспекторы Роскомнадзора не привлекли к административной ответственности компанию, которую уличили в легализации преступных доходов.



В связи с этим заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев внес руководителю Управления Роскомнадзора по УрФО Марине Гвоздецкой представление, в котором потребовал устранить допущенные нарушения закона и способствующие им причины и условия, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: