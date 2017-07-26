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Официальный курс долл. США вырос на 9 коп., евро снизился на 2 коп.
26 июль 2017 (14:17)
УрБК, Москва, 26.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июля. Курс долл. США вырос на 9,17 коп., до 59,91 руб. Курс евро снизился на 1,89 коп., до 69,68 руб.
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