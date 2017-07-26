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Второй участок южного полукольца ЕКАД введут в эксплуатацию к 25 августа

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. Второй пусковой комплекс южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) запустят в эксплуатацию к 25 августа 2017 года. Об этом заявил заместитель губернатора Сергей Швиндт, передает департамент информационной политики Свердловской области.



По словам вице-губернатора, предусмотренные на текущий год работы по строительству объекта на ЕКАД выполнены в полном объеме. Финансирование составило 256 млн руб., из которых 204,8 млн — средства федерального бюджета, остальная сумма — средства области.



Сергей Швиндт также доложил главе региона Евгению Куйвашеву о ходе работ по строительству, ремонту и капитальному ремонту других автомобильных дорог общего пользования на территории Свердловской области. В частности, приоритетными объектами региональной сети на 2017 год является реконструкция дороги Карпинск — Кытлым, где в текущем году запланирован ввод участка протяжённостью 18 км, строительство транспортной развязки на пересечении ул. 2-я Новосибирская и ЕКАД, возведение подъезда к Краснотурьинску, реконструкция подъезда к поселку Верхнее Дуброво.



«По всем важнейшим объектам строительства и реконструкции высокий процент освоения средств, работы ведутся с опережением графика», — заявил Сергей Швиндт.



Он также напомнил, что в 2017 году из бюджетов всех уровней на дороги регионального и местного значения предусмотрено порядка 20 млрд руб.

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