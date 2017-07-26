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Арбитражный суд Уральского округа подтвердил нарушение Ростелекомом закона о закупках

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. ПАО «Ростелеком» нарушило закон о закупках в части информационного обеспечения при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на капитальный ремонт объектов Ирбитского МЦТЭТ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.



Как обнаружило ведомство, в документации о закупке отсутствовали сведения о начальной (максимальной) цене договора, а данные в извещении о закупке не соответствовали данным в конкурсной документации. Это нарушает пункт 5 части 10 статьи 4 и часть 8 статьи 4 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».



Свердловское УФАС потребовало от Ростелекома в установленный срок устранить выявленные нарушения: отменить все составленные в ходе проведения закупки протоколы, внести изменения в закупочную документацию в части продления сроков подачи заявок и провести процедуру заново.

Оператор не согласился с решением антимонопольного органа и обратился в суды.



«Суды первой и апелляционной инстанции установили, что по итогам спорной закупки на момент рассмотрения жалобы антимонопольным органом договор не был заключен, судом также сделан вывод о правомерности выдачи Управлением предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о закупках путем отмены всех составленных в ходе проведения закупки протоколов, внесения соответствующих изменений в закупочную документацию в части, продления сроков подачи заявок и проведения процедуры закупки в соответствии требованиями Ззакона № 223-ФЗ», — отмечает пресс-служба Свердловского УФАС.



Таким образом, суды оставили решение надзорного органа без изменения. Арбитражный суд Уральского округа, изучив материалы дела, также поддержал позицию антимонопольного ведомства.

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