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Совокупная просроченная задолженность южноуральцев перед банками превысила 41,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. В Челябинской области свыше 215,9 тыс. человек имеют просрочку по кредитам более 90 дней. Это 18,1% от общего количества заемщиков, сообщают аналитики Объединенного кредитного бюро.



При этом средняя сумма просроченной задолженности на одного заемщика, по данным ОКБ, в регионе превышает 193,7 тыс. руб. Таким образом, совокупная задолженность челябинцев перед банками составляет 41,6 млрд руб.



В целом по России более 90 дней не вносили платежи по кредитам 7,2 млн человек. Совокупная просроченная задолженность этих граждан перед кредиторами с учетом штрафов и пени достигла 1,43 трлн руб. В среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. руб.

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