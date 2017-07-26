Новости дня
Совокупная просроченная задолженность южноуральцев перед банками превысила 41,6 млрд рублей
26 июль 2017 (12:19)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. В Челябинской области свыше 215,9 тыс. человек имеют просрочку по кредитам более 90 дней. Это 18,1% от общего количества заемщиков, сообщают аналитики Объединенного кредитного бюро.
При этом средняя сумма просроченной задолженности на одного заемщика, по данным ОКБ, в регионе превышает 193,7 тыс. руб. Таким образом, совокупная задолженность челябинцев перед банками составляет 41,6 млрд руб.
В целом по России более 90 дней не вносили платежи по кредитам 7,2 млн человек. Совокупная просроченная задолженность этих граждан перед кредиторами с учетом штрафов и пени достигла 1,43 трлн руб. В среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. руб.
При этом средняя сумма просроченной задолженности на одного заемщика, по данным ОКБ, в регионе превышает 193,7 тыс. руб. Таким образом, совокупная задолженность челябинцев перед банками составляет 41,6 млрд руб.
В целом по России более 90 дней не вносили платежи по кредитам 7,2 млн человек. Совокупная просроченная задолженность этих граждан перед кредиторами с учетом штрафов и пени достигла 1,43 трлн руб. В среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Совокупная просроченная задолженность свердловчан перед банками превысила 46,7 млрд рублей
- Совокупная просроченная задолженность свердловчан перед банками превысила 46,7 млрд рублей
- На Среднем Урале 14% новых заемщиков допускали задолженность по старым кредитам
- Просроченная кредиторская задолженность свердловских предприятий выросла на 6,2%
- Просроченная задолженность по кредитам в Свердловской области превысила 39 млрд рублей
Loading...