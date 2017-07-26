Кризис
Совокупная просроченная задолженность свердловчан перед банками превысила 46,7 млрд рублей
26 июль 2017 (12:14)
В Свердловской области свыше 257,8 тыс. человек имеют просрочку по кредитам более 90 дней. Это 15,4% от общего количества заемщиков, сообщают аналитики Объединенного кредитного бюро.
При этом средняя сумма просроченной задолженности на одного заемщика, по данным ОКБ, в регионе превышает 181,2 тыс. руб. Таким образом, совокупная задолженность свердловчан перед банками составляет 46,7 млрд руб.
В целом по России более 90 дней не вносили платежи по кредитам 7,2 млн человек. Совокупная просроченная задолженность этих граждан перед кредиторами с учетом штрафов и пени достигла 1,43 трлн руб. В среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. руб.
При этом средняя сумма просроченной задолженности на одного заемщика, по данным ОКБ, в регионе превышает 181,2 тыс. руб. Таким образом, совокупная задолженность свердловчан перед банками составляет 46,7 млрд руб.
В целом по России более 90 дней не вносили платежи по кредитам 7,2 млн человек. Совокупная просроченная задолженность этих граждан перед кредиторами с учетом штрафов и пени достигла 1,43 трлн руб. В среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. руб.
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