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В I полугодии 2017 года доля убыточных организаций в России составила 32,1%

УрБК, Москва, 26.07.2017. В январе-мае 2017 года доля убыточных организаций в России составила 32,1%, следует из данных Росстата.



Отмечается, что в отчетном периоде количество убыточных компаний снизилось на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



По данным ведомства, почти половина компаний по кондиционированию воздуха и организации водоснабжения — убыточные, 51% и 49% соответственно.



Доля предприятий с убытком в сфере добычи полезных ископаемых в I полугодии 2017 года снизилась до 35,2% с 38,6%, в обрабатывающих производствах — до 30,2% с 30,4%. В строительстве убыточными оказались 32,1% компаний, аналогичный показатель наблюдался и в прошлом году.



Наименьшая доля убыточных предприятий представлена среди компаний трубопроводного транспорта (15%) и в сельском хозяйстве (17,9%).



В целом сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых фирм и бюджетных учреждений) составил 4,025 трлн руб. Причем, 31,8 тыс. хозяйствующих субъектов получили прибыль в размере 4,970 трлн руб., а 15 тыс. компаний имели убыток на сумму 945,7 млрд руб.

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