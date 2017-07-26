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Доля онлайн-платежей в УрФО самая низкая в России

26 июль 2017 (11:45)

УрБК, Москва, 26.07.2017. Уральский федеральный округ (УрФО) занял последнее место среди округов РФ по популярности онлайн-платежей. Их доля составляет лишь 89,5%, следует из данных «Яндекс.Деньги».

В среднем по России доля онлайн-платежей в общем объеме расчетов составляет 91,5%.

Причем самые высокие показатели наблюдаются у Северо-Западного (92%), Центрального (91,8%) и Южного (91,8%) федеральных округов.

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