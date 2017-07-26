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В III квартале стоимость квадратного метра жилья в Свердловской области установлена на уровне 43,8 тыс. руб.

УрБК, Москва, 26.07.2017. В III квартале 2017 года Минстрой РФ установил стоимость 1 кв. м. жилья в субъектах РФ, цена «квадрата» в Свердловской области составила 43,8 тыс. руб. Об этом говорится в приказе министерства.



Самый дорогой квадратный метр регистрируется в Москве — 90,4 тыс. руб., а самое дешевое жилье представлено в Калмыкии — около 26 тыс. руб. за кв. м.



Также лидером по наиболее высокой стоимости квартир выступает Санкт-Петербург, «квадрат» недвижимости в северной столице можно приобрести за 62,2 тыс. руб.



Высокие цены на квартиры наблюдаются в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, квадрат жилья на Сахалине стоит 57,5 тыс. руб., в Ненецком автономном округе — 56,7 тыс. руб., в Ямало-Ненецком — 49,6 тыс. руб., в Якутии — 49 тыс. руб.



Наиболее дешевую недвижимость можно приобрести на юге России. В Ингушетии квадратный метр обойдется за 26,3 тыс. руб., в Ставропольском крае — за 27,2 тыс. руб.



В Свердловской области стоимость квадратного метра жилья установилась на значении выше среднего — 43,8 тыс. руб. Этот показатель выше, чем в Тюменской (39,9 тыс. руб.) и в Челябинской (29,9 тыс. руб.) областях.



Напомним, ценовые нормативы Минстроя используются не для покупки недвижимости на рынке, а для определения величины субсидий россиянам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и могут претендовать на помощь государства.

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