Дайджест
В Калифорнии белка оставила без света более 45 тысяч человек
26 июль 2017 (11:24)
В американском штате Калифорния в городе Сан-Диего около 45,5 тыс. человек остались без электричества из-за того, что белка задела линию электропередачи. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал CBS8.
В результате произошедшего без света остались жилые дома, школы и предприятия.
Отмечается, что рабочим удалось восстановить подачу электричества примерно через час.
В результате произошедшего без света остались жилые дома, школы и предприятия.
Отмечается, что рабочим удалось восстановить подачу электричества примерно через час.
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