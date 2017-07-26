Дайджест
Спикер палаты представителей США увидел в России угрозу
26 июль 2017 (11:24)
Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил, что Россия, Иран и КНДР «стремятся подорвать» США. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Roll Call.
«Эти опасные действующие лица давно стремятся подорвать Соединенные Штаты и нарушить глобальную стабильность», — заявил он.
Он добавил, что «наша работа в конгрессе — привлечь их к ответственности».
«Эти опасные действующие лица давно стремятся подорвать Соединенные Штаты и нарушить глобальную стабильность», — заявил он.
Он добавил, что «наша работа в конгрессе — привлечь их к ответственности».
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