Дайджест

Спикер палаты представителей США увидел в России угрозу

26 июль 2017 (11:24)

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил, что Россия, Иран и КНДР «стремятся подорвать» США. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Roll Call.

«Эти опасные действующие лица давно стремятся подорвать Соединенные Штаты и нарушить глобальную стабильность», — заявил он.

Он добавил, что «наша работа в конгрессе — привлечь их к ответственности».

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