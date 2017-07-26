Дайджест
Палата представителей США одобрила санкции против России
26 июль 2017 (11:23)
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Документ поддержали 419 конгрессменов, против выступили всего трое. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ближайшее время законопроект поступит на утверждение в сенат, после чего его должен подписать президент.
Согласно американским законам, Дональд Трамп имеет право наложить вето, однако палата представителей, скорее всего, сможет обойти его большинством голосов.
Белый дом уже дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента. В частности, законопроект включает пункт, обязывающий главу государства заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.
В ближайшее время законопроект поступит на утверждение в сенат, после чего его должен подписать президент.
Согласно американским законам, Дональд Трамп имеет право наложить вето, однако палата представителей, скорее всего, сможет обойти его большинством голосов.
Белый дом уже дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента. В частности, законопроект включает пункт, обязывающий главу государства заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.
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