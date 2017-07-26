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Иск «Югры» против действий Центробанка рассмотрят 15 августа

УрБК, Москва, 26.07.2017. Арбитражный суд Москвы назначил на 15 августа рассмотрение заявления банка «Югра», в котором Центральный банк (ЦБ) РФ ввел временную администрацию, о признании незаконными решений и действий регулятора, говорится в материалах дела. Об этом сообщает пресс-служба Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).



Напомним, ЦБ РФ 10 июля ввел временную администрацию на шесть месяцев в отношении банка «Югра», а также мораторий на три месяца на удовлетворение требований кредиторов организации. Функции временной администрации были возложены на АСВ.



Данные меры, отмечал ЦБ, были применены в связи с неустойчивым финансовым положением банка, а также наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления «Югры» приостановлены.



Первоочередной задачей временной администрации, подчеркивал регулятор, является проведение обследования финансового положения банка.

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